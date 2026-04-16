Recentemente, una startup ha deciso di condividere il suo nuovo modello di intelligenza artificiale, sviluppato con un focus sulla cybersicurezza, esclusivamente con un gruppo di esperti. Anche una grande organizzazione ha adottato la stessa strategia, limitando l’accesso ai suoi modelli più avanzati a determinati soggetti. Questa scelta si inserisce in un quadro più ampio di rilascio controllato di tecnologie di intelligenza artificiale di alta potenza.

Dopo Anthropic, OpenAI. La startup di Sam Altman ha deciso di rilasciare il suo nuovo modello di intelligenza artificiale, incentrato sulla cybersicurezza, solamente a un gruppo di soggetti specializzati. GPT-5.4-Cyber è capace di “offrire capacità cyber aggiuntive ed è soggetta a meno restrizione”, si legge sul blog dell’azienda. “Poiché questo modello è più permissivo, iniziamo con un rilascio limitato a fornitori di sicurezza, organizzazioni e ricercatori approvati”. Faranno parte del programma Trusted Access for Cyber (TAC), già introdotto all’inizio di febbraio per il modello GPT-5.3-Codex. Per ottenere l’accesso, agli utenti singoli viene richiesta l’identità mentre alle aziende di sottoscrivere un modulo che ricevono da OpenAI.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché OpenAI e Anthropic scelgono il rilascio controllato dei modelli più potenti di IA

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