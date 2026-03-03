Il CEO di OpenAI ha confermato di aver sostituito Anthropic come fornitore di infrastrutture di intelligenza artificiale per il Pentagono. L’accordo tra OpenAI e il dipartimento della difesa statunitense rappresenta un cambiamento importante nel settore della tecnologia militare. La notizia riguarda direttamente le aziende coinvolte e il rapporto tra il mondo della tecnologia privata e le forze armate degli Stati Uniti.

l’alleanza tra OpenAI e il pentagono segna una svolta significativa nel panorama della difesa tecnologica. un accordo prevede la fornitura di modelli di intelligenza artificiale per reti riservate, con l’obiettivo di sostituire una precedente collaborazione considerata non idonea. la notizia evidenzia una dinamica di apertura verso fornitori privati nel settore militare, ponendo al centro la gestione di rischi e sicurezza su scala nazionale. la sostituzione di anthropic al pentagono. in seguito a una tensione tra il dipartimento incaricato della difesa e anthropic, si è delineata un’opzione alternativa con openai. la decisione ha comportato l’ingresso di openai nelle reti classificabili e, contestualmente, l’assegnazione di ruoli rilevanti anche ad altre realtà del settore. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Openai ceo difende aver preso il posto di anthropic nella infrastruttura ia del pentagono

Leggi anche: OpenAI ha venduto l’anima al diavolo: darà la sua IA al Pentagono al posto di Anthropic

IA, Anthropic e il Pentagono ai ferri corti. Amodei: “Le minacce non cambiano la nostra posizione”. OpenAI mediatore tra le partiÈ uno scontro che mette a nudo tutte le contraddizioni dell’intelligenza artificiale applicata alla difesa quello che si consuma in queste ore tra...

Contenuti utili per approfondire Openai ceo difende aver preso il posto...

Temi più discussi: Il CEO di OpenAI difende l'accordo con il Pentagono dopo la messa al bando di Anthropic; Altman difende i consumi dell'AI: Anche gli umani usano l'energia; Sam Altman difende l’utilizzo delle risorse dell’intelligenza artificiale: le preoccupazioni sull’acqua sono false e anche gli esseri umani usano l’energia; Altman difende l'efficienza energetica dell'AI: servono 20 anni e un sacco di cibo per formare un essere umano.

OpenAI si difende nel caso della morte del sedicenne: la sicurezza di ChatGPT sotto accusaAd agosto 2025, Matthew e Maria Raine hanno presentato una causa in California contro OpenAI e il suo CEO, Sam Altman, sostenendo che ChatGPT ha contribuito al suicidio del figlio fornendogli ... it.blastingnews.com

OpenAI denunciata: genitori accusano ChatGPT di aver spinto un 16enne al suicidioIl caso di Adam Raine, un ragazzo californiano di soli 16 anni, ha scosso l’opinione pubblica internazionale. Dopo mesi di conversazioni intime con ChatGPT, il giovane si è tolto la vita nell’aprile ... alfemminile.com

In tutti i negozi degli Stati Uniti, nella cuffia dei dipendenti un chat bot di OpenAI registrerà la voce dei dipendenti per capire quanto sono gentili. - facebook.com facebook

OpenAI si è accordata con il dipartimento della Difesa statunitense per l’uso delle sue tecnologie x.com