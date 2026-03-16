Cosa ha fatto a Harry Meghan Markle pesante accusa | perché ora è scoppiato il caso

Meghan Markle ha accusato Harry di aver agito in modo scorretto, portando a una crescente frattura tra i due. La famiglia reale britannica si trova al centro di un nuovo episodio che ha riacceso le tensioni e alimentato il dibattito pubblico. La pubblicazione di un libro ha portato alla luce le recenti divergenze tra i membri della famiglia reale.

La distanza tra i Windsor sembra ormai diventata un abisso. Le tensioni che da anni attraversano la famiglia reale britannica tornano infatti al centro dell’attenzione con la pubblicazione di un nuovo libro destinato a far discutere. A riaccendere il dibattito è il giornalista e biografo Tom Bower, autore di “Betrayal: power, deceit and the fight for the future of the Royal family”, un volume che promette di svelare nuovi retroscena sugli equilibri interni a Buckingham Palace e sul rapporto sempre più complicato con il Principe Harry e Meghan Markle. Secondo quanto raccontato nel libro, al centro della frattura ci sarebbe ancora una volta la Duchessa di Sussex. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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