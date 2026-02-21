Maxi operazione contro la ‘Ndrangheta arrestati 7 affiliati della cosca Commisso

Una vasta operazione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di sette persone, ritenute membri della cosca Commisso di Siderno. Le indagini hanno fatto luce su diversi reati, tra cui associazione mafiosa, danneggiamenti e estorsioni, tutti aggravati dall’uso della violenza mafiosa. Gli arresti sono stati eseguiti in diverse zone della Calabria e rappresentano un nuovo colpo all’attività criminale della ‘Ndrangheta locale. Le autorità continuano a monitorare la situazione nel territorio.

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Sette arresti dei ros di presunti affiliati della la cosca di Siderno (Reggio Calabria) accusati a vario titolo, di "associazione mafiosa", "danneggiamento" ed "estorsione", aggravati dal metodo mafioso. Questo il bilancio dell'operazione condotta il 17 febbraio, dal Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, con il supporto in fase esecutiva del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, nell'ambito di cooperazione internazionale di polizia con l'F.B.I. americana, che hanno eseguito un Fermo di indiziato di delitto del PM, emesso dalla Procura della Repubblica – DDA di Reggio Calabria, nei confronti di 7 soggetti, ritenuti affiliati alla cosca "Commisso".