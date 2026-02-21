Colpo storico alla ‘ndrangheta | decapitata la rete transnazionale della cosca Commisso

Il 17 febbraio, le forze dell’ordine hanno smantellato la rete internazionale della ‘ndrangheta legata alla cosca Commisso di Siderno, arrestando sette sospetti. L’operazione ha colpito un traffico di droga e riciclaggio che si estendeva in diversi paesi europei e americani. Le indagini hanno portato alla scoperta di un sistema di comunicazioni criptate e passaggi di denaro illecito tra vari soggetti. La scoperta ha segnato un altro passo nella lotta contro le organizzazioni criminali.

I dettagli dell’operazione "Risiko", congiunta Ros-Fbi, che ha portato a sette fermi, sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa al comando provinciale dei carabinieri di Reggio Un’importante operazione antimafia ha portato, il 17 febbraio, all’arresto di sette persone ritenute presunte affiliate alla cosca Commisso di Siderno in provincia di Reggio Calabria. L’azione è stata condotta dal Raggruppamento operativo speciale - Ros dei carabinieri, con il supporto del Comando provinciale di Reggio Calabria e in collaborazione con l’Fbi americana. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, danneggiamento ed estorsione aggravati dal metodo mafioso.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: VIDEO| 'Ndrangheta, la cosca Commisso e le proiezioni negli Stati Uniti e in Canada: sette fermi Non è indagato ma si rivolse alla cosca Commisso: si dimette l’assessore comunale di Siderno Carlo FudaCarlo Fuda, assessore comunale di Siderno, si è dimesso dopo essere stato citato nelle carte di un'inchiesta sulla cosca Commisso. Colpo storico alla ‘ndrangheta: decapitata la rete transnazionale della cosca Commisso Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: 'Ndrangheta, colpo alla cosca Commisso di Siderno: fermato anche il presunto nuovo boss Antonio; Camorra, colpo al clan Gagliardi di Mondragone: 21 arresti. Sventato attentato contro i carabinieri; In manette Frank Albanese, nuovo leader del clan Commisso in Canada; 'Ndrangheta a Catanzaro, colpo al Clan dei Gaglianesi: in 42 affronteranno un processo I NOMI. ‘Ndrangheta, colpo alla cosca Commisso di Siderno: fermato anche il presunto «nuovo boss» AntonioBlitz eseguito dal ROS dei Carabinieri reggini nei confronti di 7 soggetti. La potente cosca ha esteso il suo potere anche negli Usa e in Canada ... corrieredellacalabria.it ‘Ndrangheta, lo storico impero criminale dei Commisso tra Calabria, Canada e Stati UnitiFrank Costello e Albert Anastasia all'origine del Siderno Group Of Crime negli anni '50, poi la sanguinosa faida fino all'uccisione del Barone Macrì ... corrieredellacalabria.it #Galliani rivela lo storico colpo soffiato alla #Juventus Cosa successe x.com Galliani rivela lo storico colpo soffiato alla Juventus Cosa successe - facebook.com facebook