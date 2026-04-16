Per il Teatro d' Annunzio servono 5 milioni il sindaco | Costi emersi con la progettazione l' obiettivo resta la riapertura totale

Per il restauro completo del Teatro d'Annunzio sono stati stimati 5 milioni di euro. La cifra si è resa nota solo dopo aver completato la fase di progettazione, che ha permesso di identificare con precisione i costi necessari. Il sindaco ha ribadito che l’obiettivo è riaprire totalmente il teatro, ripristinando tutti i 2.000 posti, anche se i lavori e le spese sono ancora da definire completamente.

Per riqualificare completamente il Teatro d'Annunzio ci vogliono 5 milioni di euro, ma che la somma complessiva per fare tutto l'intervento è stata possibile quantificarla solo una volta fatta la progettazione, ma l'obiettivo è sempre stato e resta, quello di ridare alla città tutti i 2mila posti.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Sola (M5s) sul Teatro d'Annunzio: "Altro che restituzione alla città, la riapertura sarà parziale. Qualcuno ora spieghi"“Hanno raccontato per mesi che le risorse sarebbero state sufficienti a restituire il Teatro d’Annunzio alla piena fruizione, mentre ora scopriamo... Leggi anche: Cosa resta del Teatro Sannazaro dopo l’incendio. Aperta un’inchiesta. Per la ricostruzione servono 70 milioni Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Teatro D'Annunzio, obiettivo riapertura; Buone notizie per il Teatro d'Annunzio: si va verso il bando da 2 milioni per i lavori di messa in sicurezza; Al Teatro D’Annunzio di Latina T.I.R. – Teatri in Rete, il teatro che forma e informa; Il fascino del palcoscenico. Teatro D'Annunzio, obiettivo riaperturaDue milioni e mezzo di euro per i primi interventi sul Teatro D'Annunzio, ancora chiuso: per il sindaco Masci, ristrutturazione per gradi, puntando a riaprire con i primi 1.000 posti ... rainews.it Buone notizie per il Teatro d'Annunzio: si va verso il bando da 2 milioni per i lavori di messa in sicurezzaDue i lotti previsti dal progetto ora al vaglio della conferenza dei servizi, spiega il sindaco Masci. Il via libera per il primo (quello da 2 milioni) dovrebbe arrivare a breve. Poi l’approvazione in ... ilpescara.it "Ci vediamo alla radio" arriva a Cormons! Il 24 Aprile sarò sul palco del Teatro Comunale per una nuova tappa del mio nuovo tour teatrale in questo viaggio fatto di voci, emozioni e storie indimenticabili. Uno spettacolo che celebra i grandi cronisti dello sport - facebook.com facebook Nel nuovo album Commedia Musicale, il cantautore sperimenta tra teatro, cinema e pop, raccontando un trentenne fuori posto che prova a trovare il proprio spazio x.com