Sola M5s sul Teatro d' Annunzio | Altro che restituzione alla città la riapertura sarà parziale Qualcuno ora spieghi

La deputata del Movimento 5 Stelle ha commentato la situazione del Teatro d’Annunzio, affermando che la riapertura prevista sarà solo parziale e che i fondi disponibili non copriranno l’intera struttura. Dopo mesi in cui si era parlato di risorse sufficienti per una completa restituzione alla città, si è scoperto che i finanziamenti sono limitati e riguardano solo una parte dell’edificio. La parlamentare ha chiesto spiegazioni su questa discrepanza.

“Hanno raccontato per mesi che le risorse sarebbero state sufficienti a restituire il Teatro d’Annunzio alla piena fruizione, mentre ora scopriamo che quei fondi bastano appena a mettere in sicurezza una porzione limitata della struttura. Questo significa che o non avevano compreso la reale.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Bozzetti: "La mostra dedicata a Gastel restituzione culturale alla città" Sarà scontro Sodano-Gramaglia? Il primario: "Se qualcuno pensa che possa essere utile per questa città, ho dato disponibilità"Il suo nome fino a oggi non soltanto non era stato fatto, ma non veniva ipotizzato neanche da quanti - negli ambienti politici - si reputano ben... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Buone notizie per il Teatro d'Annunzio: si va verso il bando da 2 milioni per i lavori di messa in sicurezza; I miracoli di Meloni. Sola (M5s) sul Teatro d'Annunzio: Altro che restituzione alla città, la riapertura sarà parziale. Qualcuno ora spieghiI 2 milioni serviranno solo per mille posti, vuol dire che i fondi per completare i lavori non ci sono, afferma commentando le dichiarazioni del sindaco sulla suddivisione del progetto e l'annuncio ... ilpescara.it