Cosa resta del Teatro Sannazaro dopo l'incendio Aperta un'inchiesta Per la ricostruzione servono 70 milioni

Un incendio ha distrutto il Teatro Sannazaro, causando la perdita di oltre 180 anni di storia teatrale. Le fiamme sono divampate in breve tempo, lasciando solo rovine e un grande vuoto culturale in città. La procura ha aperto un’indagine per capire le cause del rogo. Per ricostruire il teatro, serviranno circa 70 milioni di euro, ma i fondi già disponibili sono insufficienti.

In poche decine di minuti le fiamme divorano 180 anni di storia. Piano ricostruzione con fondi già esistenti. La Procura indaga, si ipotizza rogo da appartamenti adiacenti. Lara Sansone, attrice di Un posto al sole, piange dopo l'incendio che ha danneggiato il Teatro Sannazaro, di sua proprietà, a causa di un cortocircuito scoppiato durante le riparazioni. Un incendio ha devastato il Teatro Sannazaro, causando danni stimati a 70 milioni di euro. Napoli, cosa resta del Sannazaro dopo l'incendio: il drone in volo sul teatro devastato. Nelle immagini, cosa resta del teatro Sannazaro dopo l'incendio sviluppatosi nella notte. Le riprese aeree realizzate dai vigili del fuoco utilizzando un drone restituiscono la vastità della devastazione. Sannazaro, cosa rimane del teatro: le immagini riprese dal drone dei Vigili del fuoco. Impressionanti le immagini riprese dal drone dei Vigili del fuoco di ciò che resta del teatro Sannazaro: uno scheletro circolare. Le fiamme non hanno risparmiato nulla. Il Teatro Sannazaro distrutto da un incendio, "bruciato un pezzo di Napoli". Il sindaco Manfredi: è una ferita per tutta la città. "La sorte del Teatro Sannazaro riguarda tutti noi. Sono disponibile a fare la mia parte come altri amici e colleghi, per far rinascere la 'bomboniera' di Chiaia" L'appello di Alessandro Siani per la tragedia che ha colpito il teatro Sannazaro di Napoli.