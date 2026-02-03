Questa sera il Milan affronta il Bologna in trasferta con l’obiettivo di tornare a casa con i tre punti. Dopo il mercato invernale, Nkunku è rimasto in rossonero e sarà in campo titolare, pronto a cercare i gol che potrebbero fare la differenza. Allegri conta su di lui per sfatare il risultato e rilanciare la squadra in campionato.

Questa sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Dall'Ara', si disputerà Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 e per i rossoneri di Massimiliano Allegri c'è un unico risultato possibile: vincere. Le vittorie, infatti, di Inter, Napoli e Juventus obbligano il Diavolo ad espugnare il campo dei rossoblu di Vincenzo Italiano. Sia per non perdere terreno dall'Inter, sia per non farsi risucchiare nella bagarre della zona Champions League. Il Milan, ha fatto notare 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, non hanno mai perso contro le squadre della parte destra della classifica (10 partite, con 7 vittorie e 3 pareggi) e punta ad allungare la striscia dei 21 risultati utili consecutivi in campionato (13 vittorie e 8 pareggi). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan a Bologna con l’obiettivo vittoria: Allegri chiede a Nkunku i gol decisivi

Approfondimenti su Milan Bologna

Questa sera il Milan affronta il Bologna al Renato Dall’Ara alle 20.

Massimiliano Allegri si affida a Nkunku per cercare di risollevare il Milan.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milan Bologna

Argomenti discussi: Bologna-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Serie A, perché Bologna-Milan si giocherà di martedì? La spiegazione; Bologna-Milan, analisi e pronostico degli esperti di DAZN Bet Club; Perché Bologna-Milan si gioca stranamente di martedì senza che ci fossero obblighi di calendario.

Bologna-Milan oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaBologna-Milan oggi chiude la 23a giornata di Serie A. Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri si sfidano allo Stadio Renato Dall'Ara, alle ore 20.45, ... lapresse.it

Bologna-Milan: cronaca diretta e risultato in tempo realeDiretta Bologna-Milan del 3 febbraio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la Serie A ... calciomagazine.net

Bologna-Milan: Sensazioni - facebook.com facebook

ULTIM'ORA MILAN Christian Pulisic non convocato per Bologna L'attaccante ancora indisponibile per una borsite all'ileopsoas #SkySport #SkySerieA x.com