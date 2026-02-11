Alunno con disabilità aggredisce la docente | il Tribunale condanna il Ministero per assenza del sostegno Risarciti 8.790 euro per le lesioni subite Cosa hanno detto i giudici

Il Tribunale di Lecce ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a risarcire la docente aggredita da un alunno con disabilità. La sentenza arriva dopo che si è ritenuto che il Ministero non abbia garantito un adeguato sostegno, lasciando la docente senza protezione. Il risarcimento stabilito è di 8.790 euro per le lesioni subite. I giudici hanno sottolineato che la responsabilità ricade sul Ministero, che doveva intervenire per prevenire l'aggressione.

