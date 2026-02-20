Pedro Pascal e Rafael Olarra si frequentano? | FOTO
Pedro Pascal e Rafael Olarra sono stati avvistati insieme il giorno di San Valentino, scatenando voci su una possibile relazione. La coppia è stata fotografata mentre passeggiava in centro, mano nella mano, attirando l’attenzione dei fan. I due sembravano molto affiatati e felici, suscitando curiosità su un legame più profondo. La presenza di Pascal in una giornata così speciale ha alimentato le speculazioni, lasciando aperta la domanda sulla natura del loro rapporto. Restano ora da capire quali sono le intenzioni di entrambi.
Pedro Pascal e Rafael Olarra hanno trascorso il San Valentino insieme: tra i due sta nascendo una storia? Il gossip sta impazzendo su una presunta relazione tra Pedro Pascal e Rafael Olarra. Sebbene l’attore di Fantastici 4 non abbia mai fatto coming out, ma ci sono sempre state speculazioni sulla sua vita privata, stavolta è stato visto in compagni dell’ex di Luke Perry in atteggiamenti intimi e affettuosi il giorno di San Valentino. E’ stato TMZ a pubblicare le foto che dimostrerebbero che tra i due ci sarebbe qualcosa in più di una semplice amicizia. Secondo quanto riportato da TMZ Pedro Pascal e Rafael Olarra hanno trascorso lo scorso weekend insieme per festeggiare San Valentino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Novo casal? Pedro Pascal é visto com diretor argentino em passeio por Nova YorkEm clima de romance, o ator Pedro Pascal, astro da Marvel de 50 anos, foi fotografado passeando com o diretor criativo Rafael Olarra, de 47, em Nova York, nos Estados Unidos. Pascal é conhecido por ... revistaquem.globo.com
