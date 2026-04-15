Bosisio Parini sale su un pedalò e affonda | paura per un ragazzino sul lago di Pusiano

Nel pomeriggio del 15 aprile, nel comune di Bosisio Parini, un ragazzino è rimasto coinvolto in un incidente sul lago di Pusiano. Secondo quanto riferito, il bambino si trovava su un pedalò che improvvisamente è affondato, scatenando paura e preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa serbatoio, intervenendo alle 16 per soccorrere il giovane e mettere in sicurezza l’area.

Bosisio Parini (Lecco), 15 aprile 2026 – L'autopompa serbatoio del Comando dei Vigili del fuoco di Lecco è intervenuta alle 16.30 a Bosisio Parini per salvare dalle acque del lago di Pusiano, ancora gelide in questa stagione, un ragazzino minorenne a bordo di un pedalò che stava affondando. Davanti all'urgenza, due soccorritori fluviali dei Vigili del fuoco hanno recuperato una canoa e portato in salvo il minorenne, consentendogli di raggiungere la riva con l'aiuto del gommon e arrivato poco dopo dal Distaccamento Vigili del Fuoco di Erba. Sul posto è intervenuto anche l'elicottero Drago dei Vigili del fuoco da Malpensa. Il ragazzino è stato affidato alle cure della Croce Verde di Bosisio e successivamente trasportato per accertamenti all' Ospedale Manzoni di Lecco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bosisio Parini, sale su un pedalò e affonda: paura per un ragazzino sul lago di Pusiano Notizie correlate Sale su un pedalò e affonda nelle gelide acque del lago: paura per un ragazzino, lo salvano i vigili del fuocoPaura per un ragazzino finito nelle acque gelide del lago a Bosisio Parini dopo essere salito a bordo di un pedalò che stava affondando. Bosisio Parini, risolto il problema del seggio elettorale“A Bosisio Parini si chiude una vicenda che da anni interessava l’organizzazione dei seggi elettorali in paese.