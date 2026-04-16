Pedaggi Milano-Meda | il Codacons scende in campo contro il balzello

Il Codacons ha avviato una richiesta ufficiale alle autorità competenti per bloccare l’introduzione dei pedaggi sulla tratta Milano-Meda. La decisione di applicare il pagamento dei pedaggi ha suscitato reazioni da parte dell’associazione, che chiede un intervento immediato a livello regionale e nazionale. La questione riguarda le modalità di attuazione e le possibili conseguenze sulla mobilità dei cittadini.

Il Codacons ha ufficialmente aperto la contesa contro l’introduzione dei pedaggi sulla tratta Milano-Meda, chiedendo un intervento urgente alle istituzioni lombarde e nazionali. L’associazione dei consumatori punta a bloccare l’impatto economico che colpirà migliaia di utenti quando la gestione passerà sotto il controllo di Pedemontana, con il rischio concreto di sovraccaricare le strade locali della Brianza. Un fronte comune per difendere la mobilità brianzola. L’escalation politica e sociale contro il pedaggio vede ora protagonista una nuova voce autorevole: il Codacons. L’organizzazione ha deciso di inviare comunicazioni formali sia alla Regione Lombardia che al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pedaggi Milano-Meda: il Codacons scende in campo contro il balzello Notizie correlate Milano-Meda: alleanza inaspettata contro i pedaggi da 150Una proposta di mozione presentata al Consiglio Comunale di Varese mira a bloccare l’introduzione di pedaggi sulla storica strada Milano-Meda. Milano-Meda a pagamento: adesso interviene anche il CodaconsAdesso anche il Codacons sale sulle barricate per dire no alla Milano-Meda a pagamento. Altri aggiornamenti Si parla di: Pedemontana a Lissone, attesa una seduta bollente della commissione Territorio. Pedemontana, mobilitazione record: verso quota 13mila firme contro il pagamento della strada oggi gratuitaLa Brianza dice no al pedaggio sulla Milano-Meda. Gigi Ponti annuncia il traguardo delle 13.000 firme. Rischi per traffico, inquinamento e viabilità locale. comozero.it Quasi 10 miliardi l’anno in pedaggi autostradali, ecco quanto spendono gli italianiNel 2025 gli italiani hanno speso 9,9 miliardi in pedaggi autostradali, con pagamenti sempre più digitali e un peso crescente sui costi complessivi della mobilità ... virgilio.it