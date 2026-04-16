Milano-Meda a pagamento | adesso interviene anche il Codacons

Il Codacons ha deciso di intervenire contro l’introduzione del pedaggio sulla strada Milano-Meda. L’associazione dei consumatori ha annunciato che scriverà alla Regione Lombardia e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo la creazione di un tavolo tecnico pubblico. L’obiettivo è valutare le conseguenze di questa misura e trovare eventuali alternative, mentre le autorità regionali si preparano a gestire il cambiamento.

Adesso anche il Codacons sale sulle barricate per dire no alla Milano-Meda a pagamento. L’Associazione dei consumatori ha annunciato di scrivere a Regione Lombardia e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiedere l’apertura immediata di un tavolo tecnico pubblico che valuti.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Milano-Meda a pagamento: oggi la maxi protesta raggiunge il capoluogo (con un presidio)Presidio in strada per fermare quella che, gli ex leghisti, considerano una “ingiustizia”. Milano-Meda a pagamento, la strada dell’azione civileMeda, 5 febbraio 2026 – Azione civile contro il pedaggio di Pedemontana sul tratto dell’attuale Milano-Meda. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pedemontana, raggiunte quasi 13mila firme per il no al pedaggio sulla Milano-Meda; Pedemontana, pioggia di fondi sulla Brianza: 5 milioni per strade e ciclabili nei comuni della Tratta B2; Pedemontana, dalla Regione altri 5 milioni per le compensazioni: chi li riceve e a cosa servono; Pedemontana: 5 milioni dalla Regione alla Brianza per compensazioni viabilistiche, anche la ciclovia Milano-Meda. Milano-Meda a pagamento: quasi 3mila firme contro il pedaggioCresce la raccolta firme dei comitati No Pedemontana contro l'introduzione di un pedaggio del tratto da Lentate sul Seveso a Bovisio Masciago, che sarà inglobato nella nuova autostrada. mbnews.it Pedemontana, mobilitazione record: verso quota 13mila firme contro il pagamento della strada oggi gratuitaLa Brianza dice no al pedaggio sulla Milano-Meda. Gigi Ponti annuncia il traguardo delle 13.000 firme. Rischi per traffico, inquinamento e viabilità locale. comozero.it Finalmente "cambiamo strada"! A Meda arrivano i fondi di Regione Lombardia per il tratto iniziale in Comune di Meda della ciclovia Milano Meda e l’integrazione nella rete ciclabile sovracomunale da Via Trieste e Via Einaudi al "Parco della Porada"! #Pedem facebook