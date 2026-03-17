Milano-Meda | alleanza inaspettata contro i pedaggi da 150

Al Consiglio Comunale di Varese è stata presentata una mozione per impedire l’attivazione dei pedaggi sulla strada Milano-Meda. La proposta mira a bloccare l’implementazione di questa misura, che prevede un costo di 150 euro. La mozione è stata consegnata dai consiglieri comunali e si propone di fermare l’introduzione dei pedaggi sulla strada.

Una proposta di mozione presentata al Consiglio Comunale di Varese mira a bloccare l’introduzione di pedaggi sulla storica strada Milano-Meda. L’iniziativa vede un’alleanza inaspettata tra il sindaco Davide Galimberti e gli esponenti del Patto per il Nord, guidati da Dario Galli e Gianluca Cenere. Il timore è che i costi di transito possano salire fino a 150 euro mensili per ogni pendolare, trasformando un’arteria pubblica in una fonte di introiti per la cassa. L’obiettivo dichiarato è mantenere gratuita questa infrastruttura che esiste da settant’anni ed è già stata finanziata dai contribuenti. La discussione si concentra sul rischio concreto di un aggravio economico per i lavoratori varesini, con un calcolo preciso sui costi giornalieri stimati in tre euro a passaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano-Meda: alleanza inaspettata contro i pedaggi da 150 Articoli correlati Ribera: alleanza inaspettata tra Controcorrente e 5 StelleLa presentazione della candidata sindaca Eunice Palminteri a Ribera segna un punto di svolta nelle dinamiche politiche locali, dove il movimento... Seconda petizione contro il pedaggio sulla Milano-MedaUna nuova petizione per chiedere alla giunta regionale di ritirare il pedaggio previsto sulla tratta B2 di Pedemontana, che insiste sulla Milano-Meda.