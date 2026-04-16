Pedaggi | gli italiani pagano 10 miliardi tra rincari e inflazione

Nel corso del 2025, gli italiani hanno speso circa 10 miliardi di euro in pedaggi autostradali, una cifra che evidenzia come la spesa per la mobilità su strada rappresenti una parte significativa del budget delle famiglie. I rincari e l’inflazione hanno contribuito ad aumentare l’importo totale versato dagli utenti, che si somma ai costi già sostenuti negli anni precedenti. La cifra si riferisce esclusivamente ai pagamenti effettuati dai cittadini italiani per l’utilizzo delle autostrade.

I cittadini italiani hanno destinato quasi 10 miliardi di euro al pagamento dei pedaggi autostradali nel corso del 2025, un dato che fotografa l’enorme mole di risorse che la mobilità su gomma assorbe dal budget delle famiglie. Secondo i dati della ricerca sulla mobilità in Italia condotta dagli Osservatori Innovative Payments e Travel Innovation del Politecnico di Milano con il supporto di UnipolMove, questo flusso economico evidenzia non solo la centralità dell’infrastruttura autostradale, ma anche una trasformazione radicale nei metodi di acquisto e gestione degli spostamenti. L’impatto economico tra inflazione e nuovi costi per le famiglie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pedaggi: gli italiani pagano 10 miliardi tra rincari e inflazione Notizie correlate Gli italiani hanno speso quasi 10 miliardi per i pedaggi autostradaliIl mercato della mobilità in Italia continua a crescere, ma procede a velocità diverse a seconda dei comparti: questo è quanto emerge dalla ricerca... Leggi anche: Inflazione, a febbraio rincari soprattutto su ristoranti e alloggi. In Toscana Pistoia è tra le città più care. La classifica Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: L'escalation USA-Iran: la Marina americana bloccherà navi che pagano pedaggi a Teheran; Tunnel a pedaggio in Europa: dal Monte Bianco a 52 euro al Gottardo incluso nella vignetta, tutti i prezzi 2026. Pedaggi autostradali, quanto spendono gli italiani all'anno? Quasi 10 miliardiLa ricerca del Politecnico di Milano fotografa il mercato della mobilità in Italia: nel 2025 gli italiani hanno speso quasi 10 miliardi. msn.com Quasi 10 miliardi l’anno in pedaggi autostradali, ecco quanto spendono gli italianiNel 2025 gli italiani hanno speso 9,9 miliardi in pedaggi autostradali, con pagamenti sempre più digitali e un peso crescente sui costi complessivi della mobilità ... virgilio.it Quanto spendono gli italiani in pedaggi autostradali: 10 miliardi all’anno facebook Traffico e pedaggi, come funziona il sistema automatico “Free Flow” e dove è già disponibile x.com