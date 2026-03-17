A febbraio 2026, i prezzi dei ristoranti e degli alloggi sono aumentati più di altri settori, secondo i dati dell’Istat. In Toscana, Pistoia si trova tra le città con i costi più elevati, mentre l’indice dei prezzi al consumo mostra un incremento dello 0,7% rispetto a gennaio e del 1,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Firenze, 17 marzo 2026 – Nel mese di febbraio 2026 l’inflazione torna a salire. Secondo i dati Istat, l’indice dei prezzi al consumo registra un aumento del +0,7% su base mensile e del +1,5% su base annua, in accelerazione rispetto al +1% di gennaio. A trainare i rincari sono soprattutto i servizi: ristoranti e alloggi segnano un +6,1% in un anno, seguiti dai servizi finanziari e assicurativi (+4,2%), dall’assistenza alla persona e servizi vari (+3,8%), dai prodotti alimentari e bevande analcoliche (+2,5%) e da bevande alcoliche e tabacchi (+2,4%). In aumento anche i servizi di istruzione (+1,8%) e gli arredamenti e beni per la casa (+1,7%).... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inflazione, a febbraio rincari soprattutto su ristoranti e alloggi. In Toscana Pistoia è tra le città più care. La classifica

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