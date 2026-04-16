PD scisma Enna | Bianco sfida la segreteria e va da Schlein

Nella provincia di Enna, le consultazioni amministrative hanno provocato una rottura all’interno del Partito Democratico. Un membro del partito ha deciso di sfidare la segreteria e si è rivolto direttamente alla leader nazionale. La situazione ha attirato l’attenzione dei vertici del partito, che ora dovranno affrontare le conseguenze di questa frattura interna. La vicenda si sta facendo spazio tra le notizie politiche più discusse negli ultimi giorni.

La gestione delle consultazioni amministrative nella provincia di Enna ha innescato una crisi politica che sta raggiungendo i vertici del Partito Democratico a livello nazionale. Il punto di rottura è emerso dopo la decisione della segreteria regionale di non concedere il simbolo del partito alla lista guidata da Mirello Crisafulli, candidato sindaco per il centrosinistra, scatenando una reazione durissima da parte di Enzo Bianco, ex ministro dell’Interno ed ex sindaco di Catania. Il conflitto si è spostato dalle strade siciliane ai banchi della Camera dei Deputati, dove le divergenze sulla legittimità della candidatura di un esponente storico del partito hanno provocato uno scambio acceso tra i parlamentari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - PD, scisma Enna: Bianco sfida la segreteria e va da Schlein Notizie correlate Enna: scricchiola il Campo Largo, La Vardera sfida SchleinIsmaele La Vardera, esponente di Controcorrente, ha espresso una ferma opposizione alla candidatura di Mirello Crisafulli per l’amministrazione di... Pd: la segreteria salernitana incontra la Schlein a Napoli, intanto ipotesi liste civiche per De Luca"A Napoli, due giorni di confronto su cultura, comunità, giovani, lavoro e territori per costruire opportunità e futuro, a partire dal Mezzogiorno”:... Aggiornamenti e contenuti dedicati Elezioni ed il caso Pd, Bianco difende Mirello, attacca Barbagallo: Ne parlerò con Elly SchleinLa gestione del Pd sulle elezioni amministrative a Enna si sta progressivamente trasformando in un caso politico nazionale. vivienna.it Terremoto nel PD Siciliano, Bianco scarica Barbagallo: Faccia un passo indietroL'ex ministro chiede il passo indietro del segretario regionale e vola a Roma da Elly Schlein: Su Crisafulli a Enna state facendo un errore clamoroso ... lasicilia.it