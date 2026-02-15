Pd | la segreteria salernitana incontra la Schlein a Napoli intanto ipotesi liste civiche per De Luca

La segreteria del Pd a Salerno ha incontrato Elly Schlein a Napoli, un confronto che ha toccato temi come cultura, giovani e lavoro, con l’obiettivo di rafforzare le iniziative per il Mezzogiorno. Marco Mazzeo, membro della segreteria, ha spiegato che in due giorni si sono affrontati diversi aspetti legati alle comunità locali, cercando di trovare nuove idee per sviluppare il territorio. Nel frattempo, si ipotizza la creazione di liste civiche per sostenere la candidatura di De Luca alle prossime elezioni.

"A Napoli, due giorni di confronto su cultura, comunità, giovani, lavoro e territori per costruire opportunità e futuro, a partire dal Mezzogiorno": lo rende noto Marco Mazzeo, componente della Segreteria Provinciale del Partito Democratico della Provincia di Salerno. "Prosegue il percorso di ascolto del Partito Democratico, con la Segretaria Elly Schlein, che attraverserà tutto il Paese. Mentre il Governo non ascolta, noi faremo esattamente il contrario: ascoltare categorie e cittadini, capire di cosa c'è bisogno, quali sono le condizioni di lavoro e di vita reali", assicura Mazzeo. Intanto, i ben informati confermano che con molta probabilità non ci sarà una lista Pd a Salerno a sostegno di Vincenzo De Luca, ma, come avvenuto già alle scorse comunali, saranno proposte tre liste civiche per l'ex Governatore, esattamente i "Progressisti per Salerno".