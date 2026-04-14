Trump scarica Meloni l' attacco di Marco Travaglio | Lui re Mida all' incontrario lei da serva a nemica

Un confronto tra Donald Trump e Giorgia Meloni ha attirato l'attenzione dei media, con il tycoon statunitense che ha criticato pubblicamente la leader italiana. A rispondere, Marco Travaglio ha scritto un articolo in cui ha descritto le differenze tra i due, paragonando Trump a un

Dopo l’attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, è arrivato il commento di Marco Travaglio che ha accusato il presidente statunitense di essere un “re Mida all’incontrario”. Il direttore de Il Fatto Quotidiano se l’è presa anche con la premier per cui il dietrofront del tycoon – per cui in poco tempo è passata “da serva a nemica” – rappresenta un fallimento. Trump-Meloni, cosa ne pensa Travaglio L'attacco del giornalista I motivi della rottura tra il presidente americano e la premier Trump-Meloni, cosa ne pensa Travaglio Tiene banco l’intervista di Donald Trump al Corriere della Sera in cui il Potus scarica Giorgia Meloni e l’attacca sia per le sue decisioni politiche che come persona.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Trump scarica Meloni, l'attacco di Marco Travaglio: "Lui re Mida all'incontrario, lei da serva a nemica" President Donald trump and Giorgia Meloni exclusive meeting. What is Happened. Leggi anche: Trump scarica Meloni: “Inaccettabile è lei”. E’ il fallimento della politica estera a trazione sovranista del governo italiano Leggi anche: Trump scarica Meloni: “Inaccettabile è lei”. È il fallimento della politica estera a trazione sovranista del governo italiano