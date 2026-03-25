A Ostia, in piazza di Ostia Ponente, una lite tra due coinquilini si è trasformata in un episodio di violenza con un uomo accoltellato. La polizia è intervenuta sul posto e ha arrestato una persona coinvolta nell'aggressione. L’evento si è svolto davanti agli agenti, che hanno assistito alla scena prima di intervenire per fermare il gesto violento.

Si è consumata praticamente sotto gli occhi degli agenti della Polizia di Stato una violenta aggressione, avvenuta in piazza di Ostia Ponente, che ha portato all’accoltellamento di un uomo, colpito con un fendente al culmine di una lite. L’equipaggio del IX Distretto Esposizione è intervenuto sul posto a seguito di una segnalazione che indicava una discussione animata tra due individui. Giunti nei pressi dell’appartamento segnalato, gli agenti hanno trovato in strada due uomini intenti a litigare, uno dei quali impugnava un grosso coltello da macellaio. Intervento della Polizia e fuga dell’aggressore. Alla vista della pattuglia, l’uomo armato ha sferrato un colpo contro la vittima, per poi darsi alla fuga tra le abitazioni della zona. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: lite tra coinquilini degenera in accoltellamento, 1 arresto ad Ostia

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