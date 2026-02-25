Tutela e valorizzazione di botteghe storiche e del commercio dell' Umbria Il via libera in Regione

Oggi, mercoledì 25 febbraio, la Seconda commissione presieduta da Letizia Michelini ha dato luce verde a una Proposta di risoluzione condivisa e votata all’unanimità La Seconda commissione, presieduta da Letizia Michelini, ha dato il via libera a una Proposta di risoluzione condivisa e votata all’unanimità che mira a impegnare la Giunta regionale a prevedere misure specifiche per la ‘Tutela e valorizzazione delle botteghe storiche, artigiane e del commercio dell’Umbria’. I relatori in aula saranno la stessa presidente della Commissione, Letizia Michelini (maggioranza) e il vicepresidente Enrico Melasecche (minoranza). La commissione ha lavorato su una mozione originaria predisposta, nello scorso mese di agosto, dal consigliere Francesco Filipponi (primo firmatario) unitamente ad altri proponenti del Partito democratico (Cristian Betti, Stefano Lisci, Letizia Michelini e Maria Grazia Proietti). 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

