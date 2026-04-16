Patrick Mouratoglou | Sinner viene paragonato a Djokovic ma la mentalità è quella di un altro campione

Dopo il torneo di Montecarlo, Jannik Sinner ha ripreso la vetta della classifica mondiale di tennis, superando Carlos Alcaraz, che ha perso in finale. Patrick Mouratoglou ha commentato le differenze tra Sinner e altri grandi campioni, sottolineando che, pur venendo paragonato a Djokovic, il giovane italiano possiede una mentalità diversa. La vittoria nel Masters1000 ha segnato un momento importante per il giocatore italiano, che ora si trova in cima alla classifica.

Dopo quanto accaduto nel prestigioso torneo di Montecarlo, c’è stato un cambio al vertice della classifica mondiale: Jannik Sinner è tornato al comando, grazie all’affermazione nel Masters1000 del Principato, scalzando lo spagnolo Carlos Alcaraz, sconfitto nell’atto conclusivo monegasco. Una vittoria dai tanti significati per Jannik, la prima in un torneo di alto livello sulla terra rossa, quarto 1000 in serie e l’unico dopo Novak Djokovic a vincere nello stesso anno a Indian Wells, Miami e a Montecarlo. Tanti tra gli addetti ai lavori si sono pronunciati. Tra questi, il coach francese Patrick Mouratoglou ha offerto una chiave di lettura sulla mentalità in campo di Sinner.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Patrick Mouratoglou: “Sinner viene paragonato a Djokovic, ma la mentalità è quella di un altro campione” Notizie correlate Patrick Mouratoglou: “Tutti paragonano Sinner a Djokovic, io vi spiego che è come Nadal”Patrick Mouratoglou, ex coach di Serena Williams e di altri campioni di tennis, paragona Jannik Sinner a Rafa Nadal piuttosto che a Novak Djokovic. Francisco Cervelli: “Adesso viene la parte difficile, ma la mentalità è quella di vincere tutto”Un’Italia in versione premium ha stravinto il girone C al World Baseball Classic 2026. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Patrick Mouratoglou: Tutti paragonano Sinner a Djokovic, io vi spiego che è come Nadal; Patrick Mouratoglou: Sinner viene paragonato a Djokovic, ma la mentalità è quella di un altro campione; Mouratoglou non ha dubbi: Altro che Djokovic, Sinner dovrebbe essere paragonato a Nadal; A Mouratoglou Sinner non ricorda Djokovic, ma un'altra leggenda del tennis: e Alcaraz scappa dai social. Patrick Mouratoglou: Sinner viene paragonato a Djokovic, ma la mentalità è quella di un altro campioneDopo quanto accaduto nel prestigioso torneo di Montecarlo, c'è stato un cambio al vertice della classifica mondiale: Jannik Sinner è tornato al comando, ... oasport.it Patrick Mouratoglou: Tutti paragonano Sinner a Djokovic, io vi spiego che è come NadalPatrick Mouratoglou, ex coach di Serena Williams e di altri campioni di tennis, paragona Jannik Sinner a Rafa Nadal piuttosto che a Novak Djokovic ... fanpage.it Patrick Mouratoglou propone un inedito paragone per Jannik #Sinner x.com Patrick Mouratoglou, ex coach di Serena Williams e di altri campioni di tennis, paragona Jannik Sinner a Rafa Nadal piuttosto che a Novak Djokovic: https://fanpa.ge/74213 - facebook.com facebook