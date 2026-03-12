L’Italia del baseball ha concluso con successo la fase a gironi del World Baseball Classic 2026, ottenendo due vittorie consecutive contro Stati Uniti e Messico. Dopo aver battuto gli Stati Uniti, gli azzurri hanno superato anche il squadra messicana con un punteggio di 9-1, mantenendo imbattibilità e consolidando la loro posizione nel girone C. La squadra si prepara ora alla fase successiva del torneo.

Un’Italia in versione premium ha stravinto il girone C al World Baseball Classic 2026. Dopo la straordinaria vittoria contro gli Stati Uniti, gli azzurri hanno dominato anche la sfida contro il Messico (battuto 9-1), confezionando in questa prima fase un eccezionale percorso netto. Il cammino dei nostri ragazzi prevede adesso la battaglia ai quarti di finale, dove è prevista la disputa contro Porto Rico (in programma sabato alle ore 20:00). “Spettacolare, abbiamo vinto il girone, ma adesso viene la parte più difficile – ha detto Cervelli alla FIBS – Quando si va avanti tutta la strategia si complica, ma siamo pronti per affrontarlo. Credo che la migliore cosa che abbiamo fatto è stata battere gli Stati Uniti, contro una squadre che non ha buchi nel line-up. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francisco Cervelli: “Adesso viene la parte difficile, ma la mentalità è quella di vincere tutto”

Articoli correlati

Francisco Cervelli: “Far pulsare il cuore per questa maglia. Gruppo fantastico”. Saggese: “Al Classic importerà vincere”Dopo il 9-4 sui Chicago Cubs, per l’Italia c’è ampia soddisfazione in avvicinamento al World Baseball Classic.

Francisco Cervelli: “Pasquantino resterà terzo in line-up, dobbiamo segnare punti e vincere senza fare cose in grande”L’Italia ha sconfitto la Gran Bretagna per 7-4 e ha infilato la seconda vittoria consecutiva nel World Baseball Classic: dopo il successo netto...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Francisco Cervelli

Temi più discussi: Cervelli dopo Italia-Stati Uniti: Una delle giornate più belle della mia vita; Francisco Cervelli: Pasquantino resterà terzo in line-up, dobbiamo segnare punti e vincere senza fare cose in grande; ITALIA DEL BASEBALL DA SOGNO: GLI AZZURRI BATTONO 8-6 GLI STATI UNITI; Usa, il giorno più bello dell'Italia del baseball: a Houston è storia.

Francisco Cervelli: Adesso viene la parte difficile, ma la mentalità è quella di vincere tuttoUn’Italia in versione premium ha stravinto il girone C al World Baseball Classic 2026. Dopo la straordinaria vittoria contro gli Stati Uniti, gli azzurri hanno dominato anche la sfida contro il ... oasport.it

Francisco Cervelli: Pasquantino resterà terzo in line-up, dobbiamo segnare punti e vincere senza fare cose in grandeL'Italia ha sconfitto la Gran Bretagna per 7-4 e ha infilato la seconda vittoria consecutiva nel World Baseball Classic: dopo il successo netto conseguito ... oasport.it

Le parole di Francisco #Cervelli, manager della Nazionale italiana di Baseball che sta riscrivendo la storia e ha battuto gli USA. #ilBianconero #Juventus facebook

Le parole di Francisco Cervelli, manager della Nazionale italiana di Baseball che sta riscrivendo la storia e ha battuto gli USA x.com