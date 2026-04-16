Passa il giro d’Italia chiude per un giorno il lungomare fra Viareggio e Massa

Il passaggio del Giro d’Italia ha portato a una temporanea chiusura del lungomare tra Viareggio e Massa per un giorno. La manifestazione sportiva ha richiesto l’intervento di forze dell’ordine e di personale organizzativo, che hanno predisposto la gestione della viabilità lungo l’itinerario interessato. La strada rimarrà chiusa al traffico durante il passaggio dei ciclisti, con ripercussioni sulla circolazione locale.

MASSA – Il Giro d’Italia si prepara a colorare di rosa il territorio apuano, portando con sé un’imponente macchina organizzativa che trasformerà la viabilità della costa per due giorni. A Palazzo del governo, i l prefetto Gaetano Cupello ha presieduto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per definire i dettagli delle tappe numero 10 e 11 della centonovesima edizione della corsa rosa, in programma il 19 e 20 maggio 2026. Al tavolo hanno partecipato i vertici di Rcs Sport, i sindaci di Massa, Carrara e Montignoro, oltre ai responsabili delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, del 118 e delle società autostradali. L’attenzione degli organizzatori è massima soprattutto per la giornata di martedì 19 maggio, quando il lungomare apuo-versiliese ospiterà l’unica cronometro di questa edizione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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