Ogni anno, lungo il lungomare di Viareggio, si ripete la stessa scena: carri allegorici giganteschi, realizzati a mano con cura e precisione, sfilano tra applausi e commenti di spettatori entusiasti. È una tradizione che dura da più di cento anni, e che ancora oggi richiama visitatori da tutta Italia. La manifestazione combina arte, satira e un tocco di mondanità, trasformando la città in un palcoscenico dove il potere e la società vengono messi sotto i riflettori, sempre con un sorriso.

C’è qualcosa di irresistibilmente teatrale nel Carnevale di Viareggio: una miscela di ironia tagliente, artigianato spettacolare e spirito mondano che, da oltre un secolo, trasforma il lungomare toscano in una passerella dove il potere viene messo in scena per essere elegantemente smontato. Non è solo una festa: è un rituale collettivo, un grande racconto visivo che nasce da un’esigenza molto concreta e da un tempismo quasi perfetto. Il Carnevale di Viareggio nasce ufficialmente nel 1873, in una città giovane, borghese e ambiziosa, frequentata da villeggianti benestanti e animata da una comunità locale attenta ai cambiamenti sociali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le origini e la storia del Carnevale di Viareggio Arte che trasforma il lungomare

Il Carnevale di Viareggio 2026 si avvicina, portando con sé la tradizionale esposizione di carri allegorici e satira sociale lungo il Lungomare.

Il Carnevale di Viareggio si avvicina e promette un'edizione piena di colore e allegria.

