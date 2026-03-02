Marzo cruciale per il sogno salvezza del Pescara | date e orari delle partite in programma

A marzo, il Pescara affronta sei partite, due delle quali si svolgono in settimana, una in trasferta e una in casa. La squadra ha iniziato il mese con una vittoria importante contro il Palermo, con un gol di Insigne. Le partite sono programmate in date e orari specifici, e rappresentano un momento chiave nella stagione del club.

Sei partite e due infrasettimanali (uno esterno e uno interno) saranno il menù mensile del Delfino nel mese di marzo 2026, aperto con l'eclatante successo in casa contro la corazzata Palermo nel segno di Insigne. Fino alla pausa del torneo causa impegni delle Nazionali, nel terzo mese dell'anno solare sono in programma 6 appuntamenti e dunque 18 punti in palio. Dopo Palermo e Frosinone, il calendario appare in discesa per il Pescara che avrà tutte partite sulla carta non più impossibile e importanti scontri diretti in casa, assolutamente da non fallire, come nel caso delle sfide a Bari (8 marzo) ed Entella (18 marzo). Di seguito date e orari delle partite del Pescara nel mese cruciale: