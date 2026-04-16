Allarme al Parco Ghiretti | trovata una siringa nell’area giochi di viale Piacenza
Un'unità di polizia è intervenuta al Parco Ghiretti di viale Piacenza, dove è stata trovata una siringa nell’area giochi. Il ritrovamento è stato segnalato da un cittadino e riguarda un luogo frequentato ogni giorno da famiglie, bambini e persone con animali domestici. La scoperta è stata comunicata a Parma Indecorosa, che ha diffuso la notizia. Al momento non sono stati segnalati incidenti o altri oggetti trovati nell’area.
Parma, allarme al Parco Ghiretti: trovata una siringa nell’area giochi di viale Piacenza. Il ritrovamento, come riportato da Parma Indecorosa, è avvenuto in uno spazio frequentato quotidianamente da bambini, famiglie e proprietari di animali domestici. Una presenza che solleva forte.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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