Allarme al Parco Ghiretti | trovata una siringa nell’area giochi di viale Piacenza

Un'unità di polizia è intervenuta al Parco Ghiretti di viale Piacenza, dove è stata trovata una siringa nell’area giochi. Il ritrovamento è stato segnalato da un cittadino e riguarda un luogo frequentato ogni giorno da famiglie, bambini e persone con animali domestici. La scoperta è stata comunicata a Parma Indecorosa, che ha diffuso la notizia. Al momento non sono stati segnalati incidenti o altri oggetti trovati nell’area.