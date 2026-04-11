Aggressioni in centro l’allarme | Parma sotto assedio ora interventi concreti

Nelle ultime settimane, diverse aggressioni si sono verificate tra Borgo della Trinità e Piazza della Pace nel centro storico di Parma. La situazione ha suscitato crescenti timori tra residenti e commercianti, portando alla richiesta di interventi concreti per garantire la sicurezza in quella zona. La questione è al centro di un dibattito pubblico, con l’obiettivo di affrontare le problematiche emerse.

Dopo i recenti episodi avvenuti tra Borgo della Trinità e Piazza della Pace, torna a salire la preoccupazione per la sicurezza nel centro storico di Parma. Una ragazza è stata brutalmente aggredita, mentre un uomo è stato assalito con coltello e catena dopo aver richiamato al decoro: fatti che.🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: 18mila aggressioni: il personale sanitario sotto assedio Toscana sotto assedio: 34 incendi in un mese, allarme sicurezzaTrentantaquattro focolai hanno già colpito i boschi della Toscana da quando è iniziato il mese di aprile, segnando un incremento drastico rispetto...