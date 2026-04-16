Parma si distingue a livello mondiale come centro di produzione dei farmaci antitumorali più avanzati. La regione si concentra sia sulla ricerca che sulla produzione di queste sostanze, contribuendo a rendere più accessibili le terapie più recenti. La diffusione di questi farmaci coinvolge aspetti di natura sanitaria, economica e industriale, con ripercussioni anche a livello geopolitico.

Innovazione ma anche azione: rendere accessibili i farmaci più recenti non è soltanto una scelta sanitaria ma è una leva economica, industriale e geopolitica. È questo il messaggio emerso da “Dialoghi sull’Innovazione accessibile – Innovaction”, l’evento promosso da Adnkronos e GSK con il patrocinio di Farmindustria. L’industria farmaceutica italiana si conferma un player di primo piano in Europa: è seconda dopo la Germania, con 411 aziende e 56 miliardi di valore di produzione, e con un impatto occupazionale complessivo che arriva a circa un milione di addetti. Un settore, dunque, che non riguarda soltanto la sanità, ma anche lo sviluppo del Paese: un euro investito in salute genera tra i due e i quattro euro di ritorno in PIL.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parma riferimento mondiale per la produzione dei farmaci antitumorali più innovativi

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