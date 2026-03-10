Rubavano farmaci antitumorali sgominata banda attiva in tutto il Paese

Una banda criminale specializzata nel furto di farmaci antitumorali è stata smantellata dai carabinieri in un’operazione che ha coinvolto le province di Napoli, Catania e Melito di Napoli. I membri del gruppo erano attivi in tutto il Paese e si occupavano di rubare medicinali salvavita destinati alla lotta contro il cancro. L’operazione ha portato all’arresto di diversi soggetti coinvolti.

Si erano specializzati nel furto di farmaci antitumorali salvavita i componenti di una banda criminale sgominata da un'operazione dei carabinieri Napoli Vomero tra Napoli, Catania e Melito di Napoli. Dieci i soggetti indagati per furto pluriaggravato e ricettazione di farmaci oncologici salvavita per un bottino pari a diversi milioni di euro. La base operativa era a Napoli, ma i furti e la successiva ricettazione dei farmaci avveniva su tutto il territorio nazionale. Dieci i provvedimenti: tre le persone recluse in carcere, tre agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e quattro con obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.