Parma notte di terrore per due svedesi | pedinati e aggrediti

Da ameve.eu 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte dell’8 aprile, intorno alle undici di sera, due cittadini svedesi sono stati pedinati e successivamente aggrediti da due uomini in via Borsellino a Parma. L’episodio si è verificato poco dopo le 23:00 e ha causato momenti di paura e tensione per le vittime, che sono state colpite durante l’aggressione. La polizia ha avviato indagini per ricostruire quanto accaduto e identificare i responsabili.

Due cittadini svedesi hanno vissuto una notte di terrore l’8 aprile, intorno alle 23:00, quando sono stati bruscamente aggrediti da due uomini in via Borsellino a Parma. I viaggiatori, che stavano rientrando verso il proprio hotel dopo la serata, sono stati pedinati e avvicinati con un pretesto dai due aggressori per essere derubati di portafogli e oggetti personali. L’aggressione fisica non è riuscita a trasformarsi in una rapina consumata grazie alla determinazione delle vittime, la cui resistenza ha spinto i malviventi alla fuga. Il bilancio del violento incontro ha uno dei turisti trasportato in ospedale, dove ha ricevuto cure per lievi lesioni al collo con una prognosi fissata a tre giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu

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