Notte di terrore due giovani casertani accoltellati

Notte di paura a Napoli, dove due giovani di Caserta sono stati accoltellati in pieno centro. Poco dopo mezzanotte, i Carabinieri della PMZ Stella sono arrivati in piazza Cavour su richiesta di passanti. I ragazzi sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non sono ancora chiare. La polizia sta cercando di capire cosa sia successo e chi abbia aggredito i due giovani.

Momenti di tensione nella notte nel cuore del capoluogo partenopeo. Poco dopo la mezzanotte, i Carabinieri della PMZ Stella sono intervenuti in piazza Cavour a seguito della segnalazione di due giovani feriti. Secondo le prime informazioni, si tratta di due 22enni originari di Castel Volturno, rimasti vittime di una aggressione a colpi di coltello da parte di alcuni soggetti al momento non identificati. L'episodio si è consumato in pochi istanti, per cause e modalità ancora in corso di accertamento. I militari dell'Arma, giunti rapidamente sul posto, hanno avviato le prime attività investigative e richiesto l'intervento dei soccorsi.

