Herbert Ballerina la confessione su Zalone | Pensavo fosse uno scherzo

Herbert Ballerina rivela che quando Zalone lo ha cercato su Facebook, pensava fosse uno scherzo. La loro collaborazione è iniziata così, senza preavviso, e ora Ballerina ricorda quei primi momenti con un sorriso.

Tra i tanti big dello spettacolo con cui Herbert Ballerina ha lavorato c'è anche Checco Zalone. L'inizio della loro collaborazione lo ha raccontato lo stesso comico a DiPiù: "Un giorno, Checco Zalone mi ha contattato su Facebook. 'Ti scrivo qui perché non ho il tuo numero, ti ho visto a Mai dire gol e ti vorrei nel mio team', era il suo messaggio. Pensavo a uno scherzo, invece era tutto vero: mi sono ritrovato nel cast di Che bella giornata, nel ruolo dell’amico ingenuo di Checco". Nato a Campobasso, i genitori di Ballerina gestivano uno storico negozio di regali e accessori per la casa e "io fin da ragazzo ho sempre dato una mano". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

