Educazione ambientale e conoscenza del patrimonio | convenzione tra il Parco delle Madonie e l' Isis Salerno di Gangi

Il Parco delle Madonie e l’Isis Salerno di Gangi hanno firmato una convenzione per promuovere attività didattiche sul patrimonio naturale locale. La decisione deriva dalla volontà di coinvolgere gli studenti in iniziative di educazione ambientale e di far conoscere meglio il paesaggio geologico della zona. Le attività prevedono visite guidate e laboratori pratici per approfondire la tutela del territorio. L’accordo mira a rafforzare il rapporto tra scuola e parco, affinché i giovani imparino a rispettare e valorizzare il patrimonio naturale.

È stata sottoscritta la convenzione tra l'Ente Parco delle Madonie e l'Isis Salerno di Gangi per l'avvio di attività condivise nell'ambito dell'educazione ambientale, della conoscenza del patrimonio geologico e della valorizzazione del territorio. L'accordo è stato firmato dal presidente dell'Ente Parco delle Madonie (Unesco Global Geopark), Giuseppe Ferrarello, e dal dirigente scolastico dell'Isis Salerno di Gangi, Ignazio Sauro. La collaborazione si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dal Madonie Unesco Global Geopark e mira a rafforzare il rapporto tra scuola e territorio. La convenzione prevede percorsi formativi, attività didattiche sul campo e momenti di approfondimento dedicati agli aspetti ambientali, paesaggistici e scientifici delle Madonie.