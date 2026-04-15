Argentina migliaia di alberi formano una chitarra di 1.100 metri in onore della moglie defunta

In Argentina, migliaia di alberi sono stati piantati per creare una chitarra di circa 1.100 metri di lunghezza, situata nel cuore delle pianure della provincia di Cordoba. Questa installazione, visibile dall’alto, è stata realizzata come omaggio a una persona cara scomparsa. La forma della chitarra si distingue chiaramente tra il verde delle campagne circostanti, che si estendono a perdita d’occhio, tra campi e pianure.

La vista aerea di una “chitarra” gigante piantata in Argentina come tributo a un amore perduto dalla forma perfettamente definita fatta di alberi nel mezzo del verde delle pianure meridionali della provincia di Cordoba, nell’Argentina centrale, circondata a perdita d’occhio da campi sconfinati. Migliaia di alberi piantati uno ad uno nel corso degli anni, formano ora la sagoma di una chitarra lunga 1.100 metri e larga 400 metri (fonte Ansa Video). © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 .🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Argentina migliaia di alberi formano una chitarra di 1.100 metri in onore della moglie defunta Notizie correlate Leggi anche: Ragazzo di 15 anni entra in una scuola in Argentina e uccide a colpi di fucile un 13enne: "L'arma nascosta nella custodia della chitarra" ‘Una chitarra 100 emozioni’, artisti sul palco e teatro esaurito: il ricavato per i bimbi della Neuropsichiatria infantileSabato 31 gennaio si è tenuta al teatro Victor di San Vittore la terza edizione dell'evento ‘Una chitarra 100 emozioni’; evento nato con lo scopo di...