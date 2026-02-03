Parcheggi a pagamento per i residenti depositata una mozione per ripristinare i permessi gratuiti

I residenti di Taranto tornano a chiedere risposte sul fronte dei parcheggi. Dopo che il Comune ha tolto i permessi gratuiti per le zone D, E, F e G, è stata depositata una mozione che invita il sindaco e la giunta a trovare una soluzione. La questione dei permessi sta diventando sempre più calda, e i residenti si aspettano un intervento rapido.

Tarantini Time Quotidiano È stata depositata ieri una mozione che impegna il sindaco e la giunta comunale a intervenire sul tema dei parcheggi per i residenti, dopo l'abolizione dei permessi gratuiti di sosta nelle zone D, E, F e G della città. Una decisione che ha già sollevato polemiche e proteste, soprattutto per l'impatto economico immediato su numerosi cittadini. Come si legge nella nota, "è notizia di questi giorni dell'abolizione dei permessi gratuiti di sosta per i residenti delle zone D,E,F,G di Taranto". Una misura che discende da una delibera approvata dal Consiglio comunale il 30 luglio 2024, durante la precedente legislatura, nell'ambito del nuovo affidamento del servizio parcheggi a Kyma Mobilità.

