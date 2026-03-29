Caltagirone MPA–Grande Sicilia | Sul disagio dei dipendenti serve chiarezza non polemiche

Da cataniatoday.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Caltagirone, il confronto tra la CISL e il sindaco si concentra sulla questione dei dipendenti pubblici e delle difficoltà che affrontano, con richiami alla necessità di trasparenza e chiarezza. La discussione ha coinvolto diverse parti e si inserisce in un contesto di tensioni legate alle condizioni lavorative e alle modalità di gestione delle problematiche del settore pubblico locale.

Il botta e risposta tra la CISL e il Sindaco di Caltagirone non può essere liquidato come una semplice polemica sindacale. Lo stato di agitazione annunciato dalla CISL-FP, che coinvolge oltre 200 dipendenti comunali, segnala un disagio reale che merita rispetto, ascolto e risposte puntuali. Il coordinamento MPA–Grande Sicilia di Caltagirone ritiene che la CISL abbia colto un punto fondamentale: i vincoli derivanti dal dissesto finanziario non possono trasformarsi in un alibi permanente per comprimere il confronto con i lavoratori, rinviare le scelte organizzative o depotenziare le relazioni sindacali. Se un’organizzazione sindacale arriva a proclamare lo stato di agitazione, significa che sul piano del metodo e del rapporto con il personale il problema esiste ed è evidente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

caltagirone mpa8211grande sicilia sul disagio dei dipendenti serve chiarezza non polemiche
© Cataniatoday.it - Caltagirone, MPA–Grande Sicilia: “Sul disagio dei dipendenti serve chiarezza, non polemiche”

Articoli correlati

Rottamazione dei tributi locali, Brucchieri (Mpa): “Serve una delibera entro il 31 marzo”Il consigliere comunale del gruppo Mpa-Grande Sicilia, Bruno Brucchieri ha presentato una mozione per agevolare l'approvazione della rottamazione...

Leggi anche: Mediaworld chiuderà . Sede grande, costi alti. L’incognita sul futuro dei sedici dipendenti

Contenuti utili per approfondire Grande Sicilia

Temi più discussi: Mpa-Grande Sicilia, riflettori sul patrimonio urbanistico; Energia, Ets e tutela degli agricoltori: interrogazione urgente all’Ars; Grande Sicilia -Mpa parla di energia e di autonomia.

grande sicilia caltagirone mpa grande siciliaGrande Sicilia – MpA e Forza Italia: chi darà la svolta a Ispica si chiama Angelo GalifiIspica, 21 marzo 2026 - Spendersi per la propria comunità con rispetto, con il proprio bagaglio imprenditoriale, umano e professionale, con l’obiettivo ... radiortm.it

Nasce movimento Grande Sicilia con Miccichè, Lombardo e LagallaPresentato oggi, ad Enna, Grande Sicilia, il nuovo movimento politico fondato da Gianfranco Miccichè, Raffaele Lombardo e Roberto Lagalla. Il logo riporta poi la scritta civici, autonomisti, ... ansa.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.