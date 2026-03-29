Caltagirone MPA–Grande Sicilia | Sul disagio dei dipendenti serve chiarezza non polemiche

A Caltagirone, il confronto tra la CISL e il sindaco si concentra sulla questione dei dipendenti pubblici e delle difficoltà che affrontano, con richiami alla necessità di trasparenza e chiarezza. La discussione ha coinvolto diverse parti e si inserisce in un contesto di tensioni legate alle condizioni lavorative e alle modalità di gestione delle problematiche del settore pubblico locale.

Il botta e risposta tra la CISL e il Sindaco di Caltagirone non può essere liquidato come una semplice polemica sindacale. Lo stato di agitazione annunciato dalla CISL-FP, che coinvolge oltre 200 dipendenti comunali, segnala un disagio reale che merita rispetto, ascolto e risposte puntuali. Il coordinamento MPA–Grande Sicilia di Caltagirone ritiene che la CISL abbia colto un punto fondamentale: i vincoli derivanti dal dissesto finanziario non possono trasformarsi in un alibi permanente per comprimere il confronto con i lavoratori, rinviare le scelte organizzative o depotenziare le relazioni sindacali. Se un’organizzazione sindacale arriva a proclamare lo stato di agitazione, significa che sul piano del metodo e del rapporto con il personale il problema esiste ed è evidente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Caltagirone, MPA–Grande Sicilia: “Sul disagio dei dipendenti serve chiarezza, non polemiche” Articoli correlati Rottamazione dei tributi locali, Brucchieri (Mpa): “Serve una delibera entro il 31 marzo”Il consigliere comunale del gruppo Mpa-Grande Sicilia, Bruno Brucchieri ha presentato una mozione per agevolare l'approvazione della rottamazione... Leggi anche: Mediaworld chiuderà . Sede grande, costi alti. L’incognita sul futuro dei sedici dipendenti Contenuti utili per approfondire Grande Sicilia Temi più discussi: Mpa-Grande Sicilia, riflettori sul patrimonio urbanistico; Energia, Ets e tutela degli agricoltori: interrogazione urgente all’Ars; Grande Sicilia -Mpa parla di energia e di autonomia. Grande Sicilia – MpA e Forza Italia: chi darà la svolta a Ispica si chiama Angelo GalifiIspica, 21 marzo 2026 - Spendersi per la propria comunità con rispetto, con il proprio bagaglio imprenditoriale, umano e professionale, con l’obiettivo ... radiortm.it Nasce movimento Grande Sicilia con Miccichè, Lombardo e LagallaPresentato oggi, ad Enna, Grande Sicilia, il nuovo movimento politico fondato da Gianfranco Miccichè, Raffaele Lombardo e Roberto Lagalla. Il logo riporta poi la scritta civici, autonomisti, ... ansa.it AGRIGENTO Abbiamo chiuso alla grande una tre giorni in Sicilia… anche in quest’ultima data ci avete accolto con un calore incredibile. Ci mancherete ma torneremo - facebook.com facebook