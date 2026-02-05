Masini Valdarno centro | centinaia di firme per chiedere parcheggi a Levane

Centinaia di persone hanno firmato una petizione per chiedere più parcheggi a Levane, frazione di Valdarno. La richiesta nasce dalle difficoltà di trovare posti auto nella zona e punta a far ascoltare le esigenze dei residenti alle autorità locali. La petizione è stata avviata nei giorni scorsi e ha già raccolto molte adesioni, dimostrando quanto il tema sia sentito tra chi vive e lavora a Levane.

Arezzo, 5 febbraio 2026 – Masini, V aldarno centro: centinaia di firme p er chiedere parcheggi a Levane. Un'iniziativa partita dal basso per venire incontro alle esigenze dei cittadini residenti nella frazione di Levane e per chi la frequenta per motivi di istruzione, sociali e religiosi "E' dal febbraio 2022 - ricorda la consigliera comunale Chiara Masini, capogruppo Valdarno Centro- che via del Castello è transennata, ci sono dissuasori di sosta dopo il cedimento dell'asfalto che avvenne durante lavori pubblici all'intersezione con via Levane Alta; un anno fa a febbraio 2025 è stato inaugurato il Cinema Teatro San Martino importante luogo di aggregazione culturale e sociale che ha l'ingresso proprio in via del Castello, servirebbero parcheggi per i clienti e anche per le persone con disabilità che vogliono recarsi in chiesa" Molte centinaia di firme sono state raccolte da Chiara Masin i, dei consiglieri comunali di Montevarchi è l'unica residente a Levane "la nostra frazione va valorizzata e messa in sicurezza, chiediamo la creazione quanto prima di nuovi parcheggi".

