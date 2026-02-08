Il ricordo della figlia di Peppe Vessicchio | L'occhiolino che faceva dal palco dell'Ariston era per me

Alessia Vessicchio ricorda il padre, scomparso lo scorso novembre, e quei piccoli gesti che restano vivi. Tra i ricordi più cari, ci sono gli occhiolini che Peppe faceva dal palco dell’Ariston, un gesto che per sua figlia rappresentava molto di più di un semplice saluto. Quel sorriso e quel segnale diventano simbolo di un legame forte, che il tempo non può cancellare.

Alessia Vessicchio ricorda il padre Peppe, scomparso lo scorso novembre. Tra i momenti che porta con sé, anche quelli legati a Sanremo, dove il maestro si rivolgeva a lei facendole l'occhiolino.

