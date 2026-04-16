A Napoli un'operazione di assalto armato ha coinvolto un istituto bancario, con 25 persone tenute in ostaggio per diverse ore. I rapinatori sono fuggiti dall’interno della filiale passando attraverso un foro nel pavimento. I carabinieri sono intervenuti e hanno liberato i dipendenti e i clienti, ma i rapinatori sono riusciti a scappare prima dell’arresto. La scena si è conclusa con i banditi che si sono allontanati nella confusione generale.

Panico a Napoli per un assalto armato in un istituto bancario. I rapinatori hanno tenuto in ostaggio 25 persone per ore, poi si sono dati alla fuga dall’interno attraverso un buco nel pavimento. È accaduto poco dopo mezzogiorno al Crédit Agricole in Piazzale Medaglie D’oro. Almeno tre rapinatori con il volto coperto da una calza, tute scure e armati si sono barricati all’interno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Napoli e le forze speciali antisommossa. Decine di donne e uomini hanno circondato la filiale della banca, tutti con giubbotto antiproiettile. I vigili del fuoco, dopo circa due ore, hanno aperto un varco e sono riusciti a fare uscire gli ostaggi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Panico a Napoli, assalto armato al Crédit Agricole. I carabinieri liberano i 25 ostaggi ma i rapinatori si danno alla fuga

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