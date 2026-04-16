Assalto al Credit Agricole di Napoli | come sono fuggiti i rapinatori dopo aver liberato i 25 ostaggi

Un colpo è stato messo a segno questa mattina in una filiale del Credit Agricole a Napoli, dove un gruppo di rapinatori ha preso 25 ostaggi durante l’assalto. Dopo aver ottenuto il bottino, i uomini armati sono riusciti a fuggire, lasciando dietro di sé una scena di tensione e caos. Le forze dell’ordine stanno conducendo le ricerche per trovare e fermare i responsabili.

Rapina con ostaggi al Credit Agricole: liberati tutti, ora è caccia ai fuggitivi. Un’azione fulminea, studiata nei dettagli, che ha trasformato una mattinata qualunque in una scena da assalto armato. Nel quartiere Vomero, in piazza Medaglie d’Oro, una filiale del Credit Agricole è stata presa di mira da un gruppo di rapinatori armati. Erano circa le 12 quando almeno cinque uomini, con il volto coperto da maschere e arrivati a bordo di un’Alfa Romeo con targa contraffatta, hanno fatto irruzione nella banca. In pochi minuti la situazione è degenerata: clienti e dipendenti sono stati sequestrati e chiusi in una stanza, trasformati in ostaggi. All’interno si sono vissuti momenti di forte tensione.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Assalto al Credit Agricole di Napoli: come sono fuggiti i rapinatori dopo aver liberato i 25 ostaggi Notizie correlate Napoli, rapina con ostaggi alla Credit Agricole dell’Arenella: liberate 25 persone, rapinatori barricati all’interno | VIDEOMomenti di terrore in piazza Medaglie d’Oro, i carabinieri hanno sfondato le vetrate con un ariete. Napoli, paura in piazza Medaglie d’Oro: rapinatori barricati nel Crédit Agricole, liberati gli ostaggi – I videoÈ in corso un massiccio intervento dei carabinieri in piazza Medaglie d’Oro, a Napoli, per una rapina all’interno dell’istituto Crédit Agricole. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Btp, il Tesoro lancia una nuova emissione dual tranche: in arrivo titoli a 10 e 20 anni; Non è una rivincita La tela del banchiere con i fondi azionisti; Pitti Immagine, confermato Antonio De Matteis presidente: nuovo cda per il triennio 2026-2028; A NAPOLI - Rapina in banca in piazza Medaglie d’Oro, blitz dei militari: liberati tutti gli ostaggi. Napoli – Rapina al Crédit Agricole: 25 ostaggi liberati, i rapinatori potrebbero essere fuggitiA breve l'irruzione delle Forze dell'ordine all'interno dell'Istituto NAPOLI - Rapina a Napoli nella mattina del 16 aprile presso la banca Credit Agricole in p ... etrurianews.it Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogneRapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, liberati gli ostaggi dopo intervento dei carabinieri ... virgilio.it I carabinieri avrebbero trovato una breccia nei pressi della Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro all'Arenella, a Napoli, dove stamattina una banda di almeno 3-4 rapinatori armati avrebbe fatto irruzione, prendendo in ostaggio circa 25 ostaggi, poi tutti lib facebook Rapina alla Credit Agricole di Napoli, banditi barricati all’interno con dipendenti e clienti (tre hanno accusato malore): panico al Vomero, carabinieri sul posto x.com