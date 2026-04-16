La madre di Pamela Genini si è rivolta a Francesco Dolci durante una trasmissione televisiva, chiedendogli di mettersi in contatto. Dopo un periodo di tensione e accuse tra le parti, il suo intervento si è limitato a un semplice invito, senza ulteriori commenti o scontri pubblici. La richiesta è stata rivolta con tono pacato, lasciando intendere la volontà di riaprire un canale di comunicazione.

Cosa ha detto la madre di Pamela Genini alla Vita in diretta. Non più accuse, non più scontri. Ma un appello, quasi una supplica. Durante la trasmissione del 16 aprile, la madre di Pamela Genini, Una Smirnova, ha scelto di cambiare tono e rivolgersi direttamente a Francesco Dolci, ex fidanzato della figlia, con parole che hanno il peso del dolore. In diretta, la donna ha parlato senza filtri: “Non mi interessa fare guerre, voglio solo la verità”. Un messaggio chiaro, che segna una svolta dopo giorni di tensioni e botta e risposta. Al centro di tutto resta l’orrore della vicenda: la profanazione del corpo della 29enne, con la testa decapitata e trafugata dal cimitero.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Pamela Genini, la madre tende la mano a Francesco Dolci: ‘Fatti sentire’, la replica gelida

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