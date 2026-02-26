È il capitano dell’Olimpia, Giampaolo “Pippo“ Ricci, autore di ’Volevo essere Robin. Il mio viaggio fino a qui’, il vincitore della quinta edizione del premio ‘Sandro Ciotti’, riconoscimento promosso dal Panathlon Club Milano per i migliori libri di sport pubblicati nel 2025. La proclamazione è avvenuta nella Sala delle Colonne della BPM alla presenza, tra gli altri, del presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, e del presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta. Ricci ha firmato un’autobiografia che ripercorre il suo cammino umano e sportivo, dalle fragilità adolescenziali all’affermazione nel basket di vertice. Al secondo posto si è classificato "Vertical. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’evento del panathlon. Il “Premio Ciotti“ a Pippo Ricci il capitano dell’EA7

