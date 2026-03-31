Premio Coni a Santo Tirnetta Palma di Bronzo al merito tecnico

Un atleta è stato premiato con la Palma di Bronzo al merito tecnico 2024 dal Coni. Il riconoscimento si basa su anni di attività nel settore sportivo, con particolare attenzione ai risultati raggiunti e all'impegno tecnico. La consegna è avvenuta di recente, in occasione di un evento ufficiale organizzato dall'ente sportivo.

Il riconoscimento nazionale celebra risultati e impegno nello sport. Un attestato che certifica non solo le competenze maturate, ma anche la continuità di un impegno portato avanti nel tempo Un riconoscimento che premia anni di lavoro nello sport. A Santo Tirnetta è stata assegnata la Palma di Bronzo al merito tecnico 2024 dal Coni, un’onorificenza che valorizza il percorso costruito tra attività tecnica, impegno e risultati. Il riconoscimento conferito dal Coni sottolinea “i risultati ottenuti in qualità di tecnico sportivo”, evidenziando al tempo stesso “la profonda riconoscenza per l’impegno dedicato allo sport in tanti anni”. Un attestato che certifica non solo le competenze maturate, ma anche la continuità di un impegno portato avanti nel tempo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Premio Coni a Santo Tirnetta, Palma di Bronzo al merito tecnico Articoli correlati Leggi anche: Fabregas vince il Premio Bearzot 2026, al tecnico del Como la XV edizione: «Tecnico giovane ma già brillante» Premio al merito scolastico: il riconoscimento per i maturandiL’esame di maturità è uno spartiacque nella vita di ogni studente, un episodio del percorso di crescita che continua ad animare i sogni di chiunque...