Pallanuoto paralimpica | la Serie A per la Asd Crazy Waves inizia con tre vittorie

La squadra di pallanuoto paralimpico della Asd Crazy Waves ha dato il via alla Serie A con tre vittorie consecutive nel girone Silver, disputate a Cuneo tra l’11 e il 12 aprile. I giocatori hanno concluso le prime tre partite con il massimo dei punti, confermando un avvio positivo del campionato. Le gare si sono svolte nel fine settimana, con la squadra che ha ottenuto successi nelle tre sfide affrontate.

Ottima partenza dei ragazzi della squadra di pallanuoto paralimpico della Asd Crazy Waves, che sono a punteggio pieno dopo le tre partite del girone Silver disputate a Cuneo tra l'11 e il 12 aprile.Gli atleti pisani contro le rappresentative di Roma, Palermo e della stessa Cuneo, nel girone di.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Asd Terranuova Traiana: Fantoni convocato alla Viareggio cup con la rappresentativa serie dArezzo, 2 marzo 2026 – Asd Terranuova Traiana: Fantoni convocato alla Viareggio cup con la rappresentativa serie d. Pallanuoto paralimpica, la Rari Nantes Florentia dice no: “Regolamento penalizzante, cambiato poco prima dell’avvio del campionato”Firenze, 11 aprile 2026 – La decisione era nell’aria già da qualche tempo ma ora è stata messo nero su bianco: la squadra di pallanuoto paralimpica... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Crazy Waves una roba da…pazzi, la pallanuoto brilla a Cuneo; Pallanuoto Paralimpica | Serie A Silver: Trieste a Roma per il girone di ritorno. Crazy Waves una roba da…pazzi, la pallanuoto brilla a CuneoSi è svolta nell’ultimo fine settimana, 11 e 12 aprile, presso la piscina di Cuneo, il primo turno del campionato di Pallanuoto paralimpica di Serie A 2026 girone Silver. Ottima partenza dei ragazzi d ... noitv.it Cascina capitale in vasca della pallanuoto paralimpicaAlla piscina Gesport il secondo open day organizzato dall’Asd Crazy waves di Pisa. Il sindaco Betti: Vogliamo favorire e rafforzare lo sport come socialtà. Lo sport ancora una volta sotto i ... lanazione.it