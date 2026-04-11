Pallanuoto paralimpica la Rari Nantes Florentia dice no | Regolamento penalizzante cambiato poco prima dell’avvio del campionato

La squadra di pallanuoto paralimpica della Rari Nantes Florentia non parteciperà al campionato appena iniziato. La decisione è stata comunicata ufficialmente, dopo che i cambiamenti al regolamento sono stati annunciati poco prima dell’inizio della competizione. La società ha espresso le proprie riserve riguardo alle nuove norme, che giudica penalizzanti. La scelta di non partecipare è stata confermata dopo settimane di incertezze e discussioni interne.

Firenze, 11 aprile 2026 – La decisione era nell’aria già da qualche tempo ma ora è stata messo nero su bianco: la squadra di pallanuoto paralimpica della Rari Nantes Florentia non parteciperà al massimo campionato che ha preso il via. Una decisione peraltro assai clamorosa visto che la squadra gigliata è la più titolata della Federazione italiana nuoto paralimpico (FINP) con due scudetti tricolori, cinque Coppe Italia consecutive e una Supercoppa in bacheca, e con lo storico triplete messo a segno nella passata stagione. Il ‘no’ alla partecipazione nasce da una richiesta condivisa dagli atleti, maturata a seguito di un marcato disappunto nei confronti delle nuove disposizioni regolamentari, e inserita in una riflessione più ampia sui principi dello sport paralimpico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pallanuoto paralimpica, la Rari Nantes Florentia dice no: “Regolamento penalizzante, cambiato poco prima dell’avvio del campionato” Pallanuoto, Serie A1. Sfida salvezza per l’Ortigia con la Rari Nantes FlorentiaDomani, 14 febbraio, la pallanuoto italiana si concentra sulla Caldarella di Siracusa, dove l’Ortigia affronterà la Rari Nantes Florentia in una... Rari Nantes Florentia, il ko alla Nannini con Roma complica la corsa salvezzaDecisivo per il risultato finale il terzo quarto con i laziali che conquistano un break che risultarà decisivo per la partita RN FLORENTIA: G.