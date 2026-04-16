Pallanuoto A2 maschile Evomet Vela Ancona sabato al Passetto col Camogli
Sabato pomeriggio alle 16, presso la piscina Passetto, si giocherà l'incontro di pallanuoto maschile di serie A2 tra Evomet Vela Ancona e la squadra di Camogli. Si tratta della penultima giornata della stagione regolare nel girone nord, con le due formazioni pronte a scendere in acqua per questo appuntamento. La partita rappresenta un passo importante nel prosieguo del campionato per entrambe le squadre.
ANCONA – Terzultima giornata della stagione regolare, nel girone nord la Evomet Vela Ancona sabato pomeriggio alle 16.30 al Passetto affronta la Rari Nantes Camogli. I dorici di coach Riccardo Pieroni vengono dalla rigenerante vittoria di Sori, contro la seconda in classifica, ma sono comunque.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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