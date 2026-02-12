Pallanuoto A2 maschile Evomet Vela Ancona sabato al Passetto per la prima di ritorno

Sabato alle 16.30 la Pallanuoto A2 maschile dell’Evomet Vela Ancona torna in vasca alla piscina del Passetto. La squadra affronta la Metanopoli, cercando di rifarsi dopo la sconfitta dell’andata a Milano. L’obiettivo è portare a casa punti importanti per migliorare la posizione in classifica. La partita si gioca a porte chiuse, ma l’intenzione è di fare risultato e riprendere il ritmo.

ANCONA - Evomet Vela Ancona sabato in acqua alla piscina del Passetto alle 16.30 (ancora a porte chiuse) per la prima giornata di ritorno contro la Metanopoli, con il chiaro obiettivo di riscattare la partita dell'andata a Milano e, soprattutto, di raccogliere punti utili per la classifica. La prima di andata, infatti, non disse il vero sulle qualità e le potenzialità della formazione di coach Riccardo Pieroni, superata dalla Metanopoli per 17-15 in un finale di gara che poi s'è rivelato spesso un tallone d'Achille della formazione dorica. Dorici che sabato in casa dovranno assolutamente sfruttare il fattore campo.

