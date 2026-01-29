Pallanuoto A2 maschile Evomet Vela Ancona sabato al Passetto con la Dream Sport
La Evomet Vela Ancona torna in vasca sabato al Passetto contro la Dream Sport. Dopo aver vinto le ultime quattro partite, la squadra punta a consolidare la sua posizione in classifica con un’altra vittoria facile. I giocatori sono motivati e pronti a scendere in acqua per continuare questa serie positiva.
ANCONA - E’ il tempo delle sfide cruciali, per la Evomet Vela Ancona che dopo quattro vittorie consecutive ora avrà il modo di migliorare la propria classifica con quattro confronti assolutamente alla portata. Sabato pomeriggio alle 16.30 al Passetto (ancora a porte chiuse) arriva infatti la.🔗 Leggi su Anconatoday.it
